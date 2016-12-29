Мариупольский полицейский, который вчера на машине врезался в троллейбус, находится в коме

Как сообщалось ранее, вчера в Мариуполе произошло ДТП: на улице Краснофлотской автомобиль врезался в троллейбус. За рулем находился 37-летний инспектор превентивной службы, сейчас он в коме.

«Нам известно, что полицейский в тяжелом состоянии, он сейчас в коме. Также была оказана медицинская помощь водителю троллейбуса», - сообщила телеканалу «112 Украина» пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Татьяна Павленко.

Также в результате аварии погиб 27-летний пассажир легковушки.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК. Продолжается досудебное расследование.