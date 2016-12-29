В зоне АТО произошел бой, погиб военный

Вчера, 28 декабря, в районе Крутой Балки произошло боестолкновение между силами АТО и ДНР.

Подробности боя рассказали в пресс-центре АТО: «Вчера, около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка, что на Донецком направлении, произошло боестолкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск. Бой продолжался около 30 минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить».

В результате боя погиб украинский военнослужащий.