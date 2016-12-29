В Мариуполе заработала комиссия по безопасности движения

На заседании исполнительного комитета Мариупольского городского совета поддержали решение о создании комиссии по безопасности движения. Ее главные цели - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности дорожного движения, организация ремонта дорог, установка знаков, изменение разметки, рассмотрение жалоб и обращений граждан, сообщает пресс-служба горсовета.

Членами комиссии станут руководители города, представители исполнительной власти, правоохранительных органов, «Мариупольавтодора», «Донбас-информ-ресурса» и других.

«Комиссия будет выявлять участки концентрации ДТП, проводить анализ аварийности в городе на основе информации, полученной от полиции. Также она займется разработкой городских программ по обеспечению безопасности дорожного движения и парковки транспорта. В функции комиссии войдет изменение остановочных пунктов для общественного транспорта, их благоустройства, рассмотрение обращений громады города», - добавил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.