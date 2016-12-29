Полиция Донецкой области перешла на усиленный режим несения службы

С завтрашнего дня, 30 декабря, на время новогодних и рождественских праздников полиция Донецкой области переходит на усиленный режим несения службы. Непосредственно в новогоднюю ночь действия подопечных будет курировать начальник областного главка Вячеслав Аброськин.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, охранять покой граждан будут более 3 тысяч полицейских и 243 военнослужащих Национальной гвардии и военной службы правопорядка.

На севере и на юге области будут работать отдельные группы взрывотехников, которые будут тщательно обследовать места проведения массовых мероприятий. Чтобы не допустить провоза оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов, усилена работа на железнодорожных станциях, автовокзалах, крупных транспортных развязках. На блокпостах и ??во время отработок внутри городов задействованы группы кинологов.