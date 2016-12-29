vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1152 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
29-12-2016, 15:08
Просмотров: 386
Комментариев: 0
[Фото]

В мариупольском баре нашли незаконный алкоголь: изъято продукции на 10 тысяч гривен

В Мариуполе провели рейд по проверке заведений на наличие соответствующих лицензий на продажу алкогольной и табачной продукции, сообщает пресс-служба горсовета.

В баре по проспекту Металлургов, 67 изъяли большое количество алкоголя без разрешительных документов. Специалисты конфисковали 154 бутылки подакцизного алкоголя на сумму 10 тыс. 274 грн, а также 50 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Владельцу бара грозит штраф в 17 тысяч гривен.

 

Также в ходе проверки продуктового магазина по ул. Лепса, 13, ввиду отсутствия лицензий изъяли 809 бутылок ликероводочных изделий на сумму 27 тыс. 427 грн, сигаретно-табачных изделий на сумму 19 тыс. 135 грн.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе появится своя набережная

Она должна стать визитной карточкой приморского города

В Мариуполе заработала комиссия по безопасности движения

Она будет следить за состоянием дорог и аварийностью на улицах города


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»