В мариупольском баре нашли незаконный алкоголь: изъято продукции на 10 тысяч гривен

В Мариуполе провели рейд по проверке заведений на наличие соответствующих лицензий на продажу алкогольной и табачной продукции, сообщает пресс-служба горсовета.

В баре по проспекту Металлургов, 67 изъяли большое количество алкоголя без разрешительных документов. Специалисты конфисковали 154 бутылки подакцизного алкоголя на сумму 10 тыс. 274 грн, а также 50 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Владельцу бара грозит штраф в 17 тысяч гривен.

Также в ходе проверки продуктового магазина по ул. Лепса, 13, ввиду отсутствия лицензий изъяли 809 бутылок ликероводочных изделий на сумму 27 тыс. 427 грн, сигаретно-табачных изделий на сумму 19 тыс. 135 грн.