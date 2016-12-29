На Донбассе продолжаются многочасовые обстрелы и бои, активно используется тяжелое вооружение

Луганское направление

Здесь нарушали режим тишины во второй половине суток. Горячее всего было на дальних подступах к Крымскому – там в течение суток трижды обстреляли наши позиции из вооружения на бронетехнике и пулеметов. В самом Крымском состоялась одна вооруженная провокация с использованием гранатометов. Также режим прекращения огня нарушили в Станице Луганской и к северу от нее.

По информации, которую сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, в общем, вчера на Луганском направлении произошло 6 обстрелов.

Донецкое направление

Здесь активно обстреливали украинские позиции вдоль всей линии фронта. Единственным спокойным участком были окраины Донецкого аэропорта. Противник не прекращает нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, где вчера обстрелы продолжались суммарно более 6 часов. На этом участке фронта применяли минометы, выпустив в сторону позиций более 50 мин.

На остальных участках – на горловском периметре и в Авдеевской промзоне используют преимущественно стрелковое оружие и гранатометы.

В то же время вчера после обеда в Ясиноватском районе, вблизи поселка Крутая Балка, были предприняты штурмовые действия. Но силы АТО устояли – после напряженных тридцати минут наступление было отбито.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов (столько же и сутками ранее). Три случая использования тяжелого вооружения зафиксированы вблизи Луганского.

Вчера в районе проведения АТО был зафиксирован полет одного БПЛА.