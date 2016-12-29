В секторе «М» самым «горячим» остается участок фронта Павлополь – Широкино

За минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Вчера две трети всех обстрелов пришлись на участок фронта Павлополь – Широкино. Только на этом участке фронта применяли тяжелое вооружение.

Остальные случаи нарушения режима тишины произошли на традиционных горячих точках направления – в Марьинке, Красногоровке, Новотроицком и Старогнатовке. При этом использовали стрелковое оружие - как днем, так и ночью.