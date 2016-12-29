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Рубрика: Новости Донбасса
29-12-2016, 16:54
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В Донецкой области от совершения суицида спасли еще одного участника «квеста смерти»

В Краматорске правоохранители спасли еще одного подростка, который из-за «квестов смерти» в социальных сетях хотел покончить жизнь самоубийством. Напомним, в начале текущего месяца трагедия случилась в Мариуполе: из-за подобных групп с 13 этажа сбросилась несовершеннолетняя школьница.

К счастью, в этот раз трагедии удалось избежать.

«Недавно подросток из Краматорска оказался в шаге от суицида. Мы получили информацию, что мальчик из нашего города является участником подобной группы в социальной сети. Наши сотрудники моментально отреагировали – они провели беседы с подростком и его мамой. Таким образом, удалось избежать трагедии», - отметил начальник краматорского отдела полиции Виталий Максымив.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»