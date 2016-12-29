Богатыря Александра Лашина хотят сделать почетным гражданином Мариуполя

На сайте городского совета проводится опрос жителей по вопросу присвоения Александру Лашину, заслуженному мастеру спорта Украины по стронгмену, мастеру спорта по тяжелой атлетике, вице-президенту Федерации стронгменов Украины в Восточном регионе, шестикратному обладателю титула «Самый сильный человек Украины», звания «Почетный гражданин Мариуполя».
Соответствующие ходатайства поступили от представителей спортивной общественности и общественных организаций города Мариуполя.
Проголосовать можно ЗДЕСЬ.