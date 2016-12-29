vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1262 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
29-12-2016, 18:21
Просмотров: 392
Комментариев: 0

Богатыря Александра Лашина хотят сделать почетным гражданином Мариуполя

На сайте городского совета проводится опрос жителей по вопросу присвоения Александру Лашину, заслуженному мастеру спорта Украины по стронгмену, мастеру спорта по тяжелой атлетике, вице-президенту Федерации стронгменов Украины в Восточном регионе, шестикратному обладателю титула «Самый сильный человек Украины», звания «Почетный гражданин Мариуполя».

Соответствующие ходатайства поступили от представителей спортивной общественности и общественных организаций города Мариуполя.

Проголосовать можно ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Дмитрий Забавин: «Новогодняя сказка должна быть у каждого ребенка!»

Общественные деятели поздравили малышей с новогодними и рождественскими праздниками


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»