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Рубрика: Новости Мариуполя
29-12-2016, 19:14
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Жебривский: областная больница в Мариуполе обойдется в 112 миллионов гривен

В следующем году в Мариуполе планируют открыть областную больницу. Для этого потребуется немалая сумма – 112 миллионов гривен.

Об этом в интервью МТВ рассказал губернатор Донецкой области Павел Жебривский, передает MRPL.CITY.

«В следующем году в Мариуполе обязательно построят областную больницу – это 112 млн грн финансовых ресурсов, которые будут инвестированы в ремонт и оборудование. Это и 60 автомобилей «скорой помощи», закупленные на средства областного бюджета. Также будет полная диспетчеризация «скорых» по всей Донецкой области», - отметил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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