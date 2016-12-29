Жебривский: областная больница в Мариуполе обойдется в 112 миллионов гривен

В следующем году в Мариуполе планируют открыть областную больницу. Для этого потребуется немалая сумма – 112 миллионов гривен.

Об этом в интервью МТВ рассказал губернатор Донецкой области Павел Жебривский, передает MRPL.CITY.

«В следующем году в Мариуполе обязательно построят областную больницу – это 112 млн грн финансовых ресурсов, которые будут инвестированы в ремонт и оборудование. Это и 60 автомобилей «скорой помощи», закупленные на средства областного бюджета. Также будет полная диспетчеризация «скорых» по всей Донецкой области», - отметил Жебривский.