Проезд по 3 гривны и поезд «Мариуполь-Одесса»: что ждет транспортную сферу города в 2017 году

В уходящем году транспортная сеть Мариуполя пережила настоящую перезагрузку. «Мариупольские новости» решили узнать, что изменилось и чего ожидать в 2017 году.

Итак, подвижной состав ТТУ обновился почти на 40%. 13 троллейбусов МАН доставили из Германии и в конце марта они вышли на маршруты. Стоимость каждого из них – около миллиона гривен, и неудивительно: транспорт оборудован кондиционерами, в салоне есть система для трансляции видеороликов. А уже в августе в город доставили 4 троллейбуса из Днепра.

Также десятый месяц курсируют новые низкополые трамваи с кондиционерами, видеокамерами и визуальной строкой для пассажиров с нарушениями слуха и зрения. В Праге готовят еще два трамвая для Мариуполя, которые планируют выпустить на линии уже весной следующего года.

Но за комфорт придется платить больше: уже с 1 января проезд подорожает на 50 копеек, еще на 50 копеек – с 1 марта. Таким образом, проезд будет стоить 3 гривны.

Муниципальный транспорт в следующем году обещают оснастить GPS- датчиками. Грядут перемены и в железнодорожных перевозках: «Укрзализныця» откроет еще одно направление поездов – «Мариуполь-Одесса», чтобы наш город был связан со всеми частями Украины.