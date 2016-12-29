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Рубрика: Новости Мариуполя
29-12-2016, 20:11
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В Мариуполе проверили «Утренний» и «Новый» рынки

Сегодня в ходе масштабной проверки рынков специальная комиссия в Мариуполе проверила «Утренний» (ПО «Привоз») и «Новый». В состав группы вошли представители департамента экономики и структурных реформ горсовета, инспекции по благоустройству г. Мариуполя, управления земельных отношений, районной администрации, Госпотребслужбы Украины в Мариуполе, общественности и малого бизнеса, сообщает пресс-служба горсовета.

Оценивали состояние рынков по наличию вывесок, нумерации мест, ограждения, водоснабжения, морозильных камер, освещения, указателей, санузлов и многого другого – без чего рынок в принципе не может нормально функционировать.

В результате состояние рынков признали удовлетворительным, но есть и проблемы, которые необходимо устранять: это благоустройство территорий, графические указатели и стихийная торговля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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