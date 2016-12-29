В зоне АТО продолжаются провокации, в эпицентре боевых действий – Мариупольское направление

Сегодня, 29 декабря, на Донбассе насчитали 25 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении Красногоровку обстреливали из минометов, Широкино, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное – из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Гнутово работал снайпер.

На Донецком направлении из этих видов оружия обстреливали Луганское, Троицкое, Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевку и Крутую Балку.

На Луганском направлении у Малинового и Балки Крутенькой применили минометы и гранатометы.