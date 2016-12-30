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Рубрика: Новости Мариуполя
30-12-2016, 08:10
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Под Мариуполем стреляли из гранатометов, активизировалась «снайперская война»

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр АТО. В эпицентре боевых действий, как и прежде, Мариупольское направление.

Здесь из минометов обстреливали позиции военных в районе Красногоровки и Талаковки. Кроме этого, из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Широкино, Старогнатовке, Талаковке, Павлополю, Гнутово и Водяному.

Также активизировались снайперы. Они действовали вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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