Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий, в том числе и над зоной проведения АТО на Донбассе. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
"Разрешается уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины и применяющие оружие и / или проводящие десантирования личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечение связи незаконных вооруженных формирований", - говорится в постановлении.
Огонь на поражение разрешается открывать только после предупредительного огня.
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Украинским военным разрешили сбивать самолеты, которые нарушают границу
Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий, в том числе и над зоной проведения АТО на Донбассе. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»