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Рубрика: Новости Мариуполя
30-12-2016, 08:52
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В Мариуполе отключили холодную воду в поселке Каменск

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 30 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на Д-400мм в поселке Каменск, Мариупольское РПУ "Вода Донбасса" прекратит подачу воды на поселок Каменск с 8:00.

Об окончании работ и возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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