В Мариуполе отключили холодную воду в поселке Каменск

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 30 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на Д-400мм в поселке Каменск, Мариупольское РПУ "Вода Донбасса" прекратит подачу воды на поселок Каменск с 8:00.



Об окончании работ и возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно.