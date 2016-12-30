В строй Мариупольского отряда морской охраны вернулся катер, подорвавшийся на мине

Катер морской охраны UMS - 1000 во время несения службы подорвался на мине 7 июня 2015. На борту катера находилось 7 человек. В результате 6 военных были ранены, 1 - погиб. Сам катер получил серьезные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, недавно на катере UMS - 1000 завершились работы по полному его восстановлению. Капитальный ремонт проводили работники ТПО «Югмоторсервис» г.Николаев.

Средства на ремонтные работы были выделены из городского бюджета Мариуполя. Мэр Вадим Бойченко держал этот вопрос на личном контроле.



Ходовые испытания начнут выполнять уже весной следующего года. После этого катер снова заступит на боевое дежурство.