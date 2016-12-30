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  • Савченко готова провести встречу с Захарченко и Плотницким «в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве»

Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 09:39
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Савченко готова провести встречу с Захарченко и Плотницким «в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве»

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко планирует новые встречи с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, и рассчитывает провести одну из них в Киеве. Об этом она сказала в четверг в эфире «Шустер Live», передает Левый берег.

«Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу», - заявила она.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада своим решением исключила Савченко из делегации, представляющей Украину в ПАСЕ. А еще ранее стало известно, что нардеп в Минске тайно встречалась с главами ДНР и ЛНР.




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Редакция «Мариупольских новостей»