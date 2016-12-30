На Донетчине пьяная мать избила 12-летнюю дочь: ребенок попал в больницу

Вчера вечером в дежурную часть поступило сообщение из местной больницы Славянска о том, что в травматологическое отделение с сотрясением мозга поступил 12-летний ребенок, рассказали в пресс-службе полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудник ювенальной превенции, которые установили, что девочку с признаками недомогания привезла сюда «скорая помощь». Сама потерпевшая рассказала правоохранителям, что её избила собственная мать. По словам девочки, женщина уже несколько дней употребляла алкоголь, при этом не уделяла внимания ей и её 4-летнему брату. Когда дочь сделала по этому поводу замечание матери, та схватила её за волосы и избила кулаком по спине и голове.



Улучив момент, девочка выскочила на улицу и прибежала домой к своей тёте, живущей неподалёку. Женщина решила оставить племянницу у себя на ночь, но через время заметила у неё признаки недомогания и вызвала медиков.

Информация о данном происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции по ч.1 ст.125 Криминального кодекса Украины «Умышленное лёгкое телесное повреждение». Её санкция предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года.



Правоохранителями проводится дополнительная проверка всех обстоятельств произошедшего.