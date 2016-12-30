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Рубрика: Здоровье
30-12-2016, 10:16
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Мариупольские городские больницы оснастили дорогостоящим оборудованием

В Мариуполе идет серьезная работа по реформированию учреждений охраны здоровья». Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко в ходе итоговой пресс-конференции. На оснащение городских больниц дорогостоящим оборудованием и приобретение мягкого инвентаря было выделено 30 млн 600 тыс. грн, сообщили в пресс-службе горсовета.

Городская больница №1 профинансирована на 10,3 млн тыс. грн. Больница №4 – 10,1 млн грн. Средства в размере 3 млн грн выделено для больницы №9. Родильный дом №2 получил 2 млн 200 тыс. грн. Детская больница №3 – 5 млн. грн.

Проводится работа по формированию госпитальных округов и укреплению материально-технической базы. Реорганизуются лечебные учреждения 2 уровня оказания медицинской помощи.

А на базе городской больницы №2 создана областная клиническая больница. Учреждение рассчитано на оказание медицинской помощи 700 стационарным больным одновременно. Здесь функционирует 25 лечебных и диагностических структурных подразделений, в том числе 15 стационарных отделений. Имеется современный операционный блок с 8 операционными.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»