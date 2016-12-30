Пограничники будут сообщать в Минсоцполитики о поездках переселенцев на неподконтрольные территории и за границу

Кабмин расширил на переселенцев действие Порядка предоставления сведений в отношении лиц, которые в период получения пособия по безработице пересекали государственную границу Украины или находились за пределами Украины.



Теперь в рамках использования этого механизма Минсоцполитики сможет получать сведения о переселенцах, выезжающих за границу, на временно неподконтрольную территорию Украины или в населенные пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.



«Реализация принятого постановления Кабинета Министров Украины будет способствовать урегулированию получения структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения соответствующей информации, обеспечит надлежащий контроль в системе проведения социальных выплат таким лицам», — говорится в сообщении.