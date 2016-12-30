Мариуполь вышел из пятерки наиболее загрязненных городов Украины

Теперь в рейтинге наиболее загрязненных городов Украины Мариуполь занимает десятое место. Это является одним из наибольших экологических достижений уходящего года, которое доказывает снижение техногенной нагрузки на город. Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает пресс-служба горсовета.



За девять месяцев 2016 года объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух уменьшились с 251 тыс. тонн до 177. Кроме того, в текущем году полноценно запустили работу передвижной лаборатории «Атмосфера». Результаты ее замеров публикуются на сайте Мариупольского городского совета.



«Мы работаем в тесном контакте с производственниками по вопросу защиты окружающей среды. Позиция города и области – меткомбинаты должны продолжать активно переходить на современные экостандарты. Должен быть понятный план, график», - подчеркнул Вадим Бойченко.