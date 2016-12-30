В Мариуполе автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали пассажиры

В Сартане произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе полиции, 37-летний водитель автомобиля «Опель Омега» не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Ивеко», под управлением 52-летнего водителя.



В результате происшествия пострадали 34-летний пассажир автомобиля и 54-летняя пассажирка автобуса.