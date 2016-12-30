vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1163 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Происшествия
30-12-2016, 11:59
Просмотров: 1615
Комментариев: 0

В Мариуполе автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали пассажиры

В Сартане произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе полиции, 37-летний водитель автомобиля «Опель Омега» не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Ивеко», под управлением 52-летнего водителя.

В результате происшествия пострадали 34-летний пассажир автомобиля и 54-летняя пассажирка автобуса.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»