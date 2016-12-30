В Сартане произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе полиции, 37-летний водитель автомобиля «Опель Омега» не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Ивеко», под управлением 52-летнего водителя.
В результате происшествия пострадали 34-летний пассажир автомобиля и 54-летняя пассажирка автобуса.
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Рубрика: Происшествия
30-12-2016, 11:59
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В Мариуполе автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали пассажиры
В Сартане произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе полиции, 37-летний водитель автомобиля «Опель Омега» не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Ивеко», под управлением 52-летнего водителя.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»