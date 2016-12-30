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Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 13:03
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В зоне боевых действий ранены 3 бойцов ВСУ

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.

Но есть пострадавшие: трое бойцов получили ранения во время обстрелов. Пострадавшим оказана необходимая помощь.

Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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