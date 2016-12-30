За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Но есть пострадавшие: трое бойцов получили ранения во время обстрелов. Пострадавшим оказана необходимая помощь.
Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 13:03
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В зоне боевых действий ранены 3 бойцов ВСУ
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»