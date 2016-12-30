В зоне боевых действий ранены 3 бойцов ВСУ

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.



Но есть пострадавшие: трое бойцов получили ранения во время обстрелов. Пострадавшим оказана необходимая помощь.



Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.