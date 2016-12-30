В канун Нового года в Мариуполь приедет президент Порошенко

Завтра, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на проверенные источники.



По предварительной информации, глава государства прибудет после полудня. Для его приезда уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности.



Также известно, что Порошенко посетит несколько мест в городе, одно из которых — пограничная часть Донецкого отряда.