Завтра, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на проверенные источники.
По предварительной информации, глава государства прибудет после полудня. Для его приезда уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности.
Также известно, что Порошенко посетит несколько мест в городе, одно из которых — пограничная часть Донецкого отряда.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В канун Нового года в Мариуполь приедет президент Порошенко
Рубрика: Новости Мариуполя
30-12-2016, 13:24
Просмотров: 2137
Комментариев: 0
В канун Нового года в Мариуполь приедет президент Порошенко
Завтра, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на проверенные источники.
Loading...
Читайте также:
Жебривский: областная больница в Мариуполе обойдется в 112 миллионов гривен
Завершить все работы обещают в следующем году
Правительство Украины озвучило свои главные достижения 2016 года
Соответствующя инфографика размещена на сайте Кабмина
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»