Мариуполец на автомобиле влетел в столб

Сегодня на улице Флотской (бывшей Краснофлотской) произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и автомобиль занесло на обочину, где он влетел в столб и зацепил забор автосалона.
На месте работали сотрудники полиции.
Сегодня на улице Флотской (бывшей Краснофлотской) произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и автомобиль занесло на обочину, где он влетел в столб и зацепил забор автосалона.
На месте работали сотрудники полиции.
Авария случилась в Сартане
На остановке «Площадь Кирова»