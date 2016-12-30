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Рубрика: Происшествия
30-12-2016, 13:45
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[Фото]

Мариуполец на автомобиле влетел в столб

Сегодня на улице Флотской (бывшей Краснофлотской) произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и автомобиль занесло на обочину, где он влетел в столб и зацепил забор автосалона.

На месте работали сотрудники полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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