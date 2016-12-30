В течение 12 месяцев в Мариуполе выявлено свыше 400 фактов в сфере незаконного наркооборота, сообщили в пресс-службе полиции. Правоохранители находили запрещенные растения, порошки и таблетки у жителей во время патрулирования, на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, при проведении обысковых мероприятий.
Кроме того, ликвидировано 17 наркопритонов, а также перекрыт наркотрафик Запорожье-Мариуполь.
В целом изъято 40 килограммов наркотических веществ, 100 граммов тяжелого наркотика. По всем фактам начаты досудебные расследования.
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- «Годовой улов»: в Мариуполе изъяли 40 килограммов наркотических веществ, 100 граммов тяжелого наркотика
Рубрика: Новости Мариуполя
30-12-2016, 14:15
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«Годовой улов»: в Мариуполе изъяли 40 килограммов наркотических веществ, 100 граммов тяжелого наркотика
В течение 12 месяцев в Мариуполе выявлено свыше 400 фактов в сфере незаконного наркооборота, сообщили в пресс-службе полиции. Правоохранители находили запрещенные растения, порошки и таблетки у жителей во время патрулирования, на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, при проведении обысковых мероприятий.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»