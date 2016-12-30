«Годовой улов»: в Мариуполе изъяли 40 килограммов наркотических веществ, 100 граммов тяжелого наркотика

В течение 12 месяцев в Мариуполе выявлено свыше 400 фактов в сфере незаконного наркооборота, сообщили в пресс-службе полиции. Правоохранители находили запрещенные растения, порошки и таблетки у жителей во время патрулирования, на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, при проведении обысковых мероприятий.



Кроме того, ликвидировано 17 наркопритонов, а также перекрыт наркотрафик Запорожье-Мариуполь.



В целом изъято 40 килограммов наркотических веществ, 100 граммов тяжелого наркотика. По всем фактам начаты досудебные расследования.