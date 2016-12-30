В Украине утвержден новый военный билет

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №582/2016 утвердил новый военный билет. При этом старые будут действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.



В частности, утверждены новые положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицера запаса, а предыдущие признаны утратившими силу.



Также бланки военных билетов изготавливаются не только по заказу Министерства обороны, но и Службы внешней разведки, а выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Минобороны и Службой внешней разведки Украины.