На Мариупольском направлении ситуация остается напряженной. Единственное исключение - резко уменьшилось количество случаев использования минометов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Всего вчера в сторону украинских позиций было выпущено 4 мины. Минометы применялись в Красногоровке и Талаковке.
Абсолютное большинство эпизодов нарушения режима прекращения огня на всем направлении произошла на участке фронта Павлополь - Широкино. Там противник круглосуточно открывал огонь из легкого вооружения. В Талаковке и Гнутово зафиксированы случаи применения противником снайперского оружия.
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 24 обстрела.
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На Мариупольском направлении резко снизилось количество обстрелов из минометов
На Мариупольском направлении ситуация остается напряженной. Единственное исключение - резко уменьшилось количество случаев использования минометов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»