На Мариупольском направлении резко снизилось количество обстрелов из минометов

На Мариупольском направлении ситуация остается напряженной. Единственное исключение - резко уменьшилось количество случаев использования минометов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.



Всего вчера в сторону украинских позиций было выпущено 4 мины. Минометы применялись в Красногоровке и Талаковке.



Абсолютное большинство эпизодов нарушения режима прекращения огня на всем направлении произошла на участке фронта Павлополь - Широкино. Там противник круглосуточно открывал огонь из легкого вооружения. В Талаковке и Гнутово зафиксированы случаи применения противником снайперского оружия.



Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 24 обстрела.