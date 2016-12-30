Что ожидает Мариуполь в 2017 году во всех сферах?

О планах на 2017 год рассказал городской голова Вадим Бойченко в ходе итоговой пресс-конференции. Краткую информацию об основных работах в разных сферах опубликовала пресс-служба горсовета.



Так, в городе планируется провести инвентаризацию всех земель, что позволит систематизировать и упорядочить работу по землеустройству. Начнется реализация проекта по Программе озеленения города. Инвестиции в нее составят порядка 1 миллиона гривен. «Мы высадим в городе растения, которые будут отвечать всем требованиям – экологическим и архитектурным. Благодаря сотрудничеству с Национальным ботаническим садом, мы сможем следить и правильно ухаживать за новыми и старыми зелеными насаждениями», - подчеркнул мэр. Кроме того, планируется финансирование реконструкций парков имени Гурова, «Веселка» и Набережной.



Продолжится работа по транспортному замещению. На улицах Мариуполя появится новый транспорт, а также запустят два полноценных маршрута №12 и №15. Приступят и к капитальному ремонту дорог.



Одно из приоритетных направлений – сохранение развития социальных программ для жителей. Планируется открыть Центр предоставления административных услуг в Левобережном районе. «Это станет комплексным решением, которое включит в себя пенсионные и социальные услуги»,- отметил городской голова.



Мариуполь продолжит строить социальное жилье. Для трех общежитий уже подготовлена проектно-сметная документация. В следующем году начнутся работы по этим объектам.



Продолжатся и ремонты социальных объектов. В планах – капитальный ремонт двух территориальных центров, ремонт Центра художественно-эстетического творчества ученической молодежи, завершение реконструкции общежития по улице Гугеля.



Будет реализовываться пятилетняя программа по утеплению школ и детских садов. Около 20 детских садов будут оборудованы новыми кухнями. Продолжатся капитальные ремонты учреждений образования – крыши, окна и отопительные системы. Особое внимание будет уделяться благоустройству территории около школ.



В коммунальной сфере планируется завершить проект по Кленовой балке. В рамках поддержки ОСМД – установка тепломеров в домах, ремонт конструктивов и продолжение проекта "Уютные дворы". Будут продолжены программы по установке тепло-, водо- и газосчетчиков, мини-проекты, а также благоустройство остановочных павильонов.



В здравоохранении продолжится создание в городе центров медико-санитарной помощи. Средства направят на приобретение медицинского оборудования, благодаря которому в Мариуполе смогут проводить точные обследования и уникальные операции. Кроме того, продолжится внедрение программы IT в медицине и откроется филиал института сердца.



В сфере культуры продолжатся ремонты дворцов культуры. В планах на 2017 год ремонт библиотеки имени Короленко, школы искусств, краеведческого музея и Городского дворца культуры. Спорт также ожидают приятные перемены: в планах долгожданный ремонт плавбассейна «Нептун» и зала бокса, расположенного по улице Доменная.