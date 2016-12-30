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Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 16:58
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[Видео]

Мир будет!: военные из зоны АТО поздравили украинцев с Новым годом

Волонтеры подготовили новогоднее видео с поздравлениями с Новым годом от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской области. Ролик опубликовал фонд "Повернись живим".

В трогательном видео свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-ой отдельной аэромобильной бригады, 72-ой и 54-ой отдельных механизированных бригад.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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