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Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 17:20
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Матиос заявил о 8 потерях в рядах ВСУ на фронте. В Минобороны говорят – 1 раненый

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщает, что потери Вооруженных Сил Украины в пятницу составили 8 военных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"А на фронте сейчас потери – 8 военных", – говорит он.

В то же время спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил УП, что пока известно лишь об 1 раненом. "Боевые потери по состоянию на эту минуту – один раненый", – сказал он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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