Матиос заявил о 8 потерях в рядах ВСУ на фронте. В Минобороны говорят – 1 раненый

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщает, что потери Вооруженных Сил Украины в пятницу составили 8 военных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"А на фронте сейчас потери – 8 военных", – говорит он.



В то же время спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил УП, что пока известно лишь об 1 раненом. "Боевые потери по состоянию на эту минуту – один раненый", – сказал он.