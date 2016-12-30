Официально: пенсионеры-переселенцы должны каждые 3 месяца проходить идентификацию в Ощадбанке

Правительство установило необходимость физической идентификации переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты.



Эта норма одобрена Кабмином в постановлении №1028 от 28 декабря. Так, согласно документы, физическая идентификация клиента из числа переселенцев, которому открыт текущий счет для получения пенсии в Ощадбанке, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые три месяца со дня открытия счета, передает Урядовий портал.



Также согласно постановлению Кабмина, возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется Ощадбанком по решению управлений Пенсионного фонда Украины в районах, городах, а также объединенных управлений, осуществляющих выплату пенсий.