Водоснабжение Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитях магистральных водоводов диаметром 1200 мм. Об этом сообщает компания "Вода Донбасса".
Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено и гидротехнические сооружения заполнены.
"Магистральные водоводы протяженностью 2 км проходят через линию разграничения. В настоящее время аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.
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Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 17:59
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Авдеевка под Новый год частично остается без питьевой воды
Водоснабжение Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитях магистральных водоводов диаметром 1200 мм. Об этом сообщает компания "Вода Донбасса".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»