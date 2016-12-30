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Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 17:59
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Авдеевка под Новый год частично остается без питьевой воды

Водоснабжение Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитях магистральных водоводов диаметром 1200 мм. Об этом сообщает компания "Вода Донбасса".

Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено и гидротехнические сооружения заполнены.

"Магистральные водоводы протяженностью 2 км проходят через линию разграничения. В настоящее время аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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