Авдеевка под Новый год частично остается без питьевой воды

Водоснабжение Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитях магистральных водоводов диаметром 1200 мм. Об этом сообщает компания "Вода Донбасса".



Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено и гидротехнические сооружения заполнены.



"Магистральные водоводы протяженностью 2 км проходят через линию разграничения. В настоящее время аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.