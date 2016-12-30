На Донетчине самые высокооплачиваемые - работники торговли, угольщики и металлурги, меньше всего получают медики и педагоги

В Донецкой области назвали наиболее высокооплачиваемые профессии, а также те, кто находится в конце рейтинга. Информация представлена Главным управлением статистики в области.



Так, по уровню средней заработной платы в ноябре 2016 года наиболее высокооплачиваемыми оказались работники торговли с окладом в 8350 грн. Следом идет зарплата работников угольной промышленности (7883 грн), финансовой и страховой деятельности (7750 грн), металлургического комплекса (7749 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (7076 грн), сферы государственного управления (6949 грн), пищевой промышленности (6581 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (6503 грн).



Меньше, чем в среднем по экономике области, но больше 6 тыс.грн начислено в ноябре штатным работникам транспорта (6075 грн). Более 5 тыс.грн составила средняя заработная плата работников машиностроения (5315 грн).



От 4 до 5 тыс.грн составил в ноябре средний уровень оплаты труда работников строительства (4831 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (4681 грн), легкой промышленности (4464 грн), сельского хозяйства (4185 грн).



В конце рейтинга оказались профессии с зарплатой, не достигшей 4 тыс.грн. Среди них медики, соцработники (3590 грн) и работники образования (3392 грн).