На территориях, подконтрольных ДНР, комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи отменен. Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.
Так, действие режима комендантского часа приостанавливается с 23:00 часов 31 декабря 2016 года до 05:00 часов 1 января 2017 года, а также с 23:00 часов 6 января до 05:00 часов 7 января 2017 года.
В указанные периоды времени на улицах будет введено патрулирование в усиленном режиме.
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- В ДНР отменили комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи
Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 18:45
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В ДНР отменили комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи
На территориях, подконтрольных ДНР, комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи отменен. Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»