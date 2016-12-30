Порошенко вручил государственные награды сенаторам США и предложил съездить на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией Сената США. Во время встречи он наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого - сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме этого, президент предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о происходящих событиях.



Порошенко также отметил важность принятия Конгрессом США закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине», что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.