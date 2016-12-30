В зоне АТО произошло нападение на наблюдательный пункт ВСУ

Сегодня на Луганском направлении совершено нападение на наблюдательный пункт военных возле Попасной, сообщает пресс-центре АТО.



Это случилось около 16:00. В результате произошло боестолкновение. Атака была отбита, противник понес потери и отступил.



О погибших и раненых среди украинских бойцов в Штабе АТО не сообщили.