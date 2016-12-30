Сегодня на Луганском направлении совершено нападение на наблюдательный пункт военных возле Попасной, сообщает пресс-центре АТО.
Это случилось около 16:00. В результате произошло боестолкновение. Атака была отбита, противник понес потери и отступил.
О погибших и раненых среди украинских бойцов в Штабе АТО не сообщили.
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Рубрика: Новости Донбасса
30-12-2016, 19:11
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В зоне АТО произошло нападение на наблюдательный пункт ВСУ
Сегодня на Луганском направлении совершено нападение на наблюдательный пункт военных возле Попасной, сообщает пресс-центре АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»