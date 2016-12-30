Финансирование Пенсионного фонда будет сокращено

Как информирует Сегодня.ua, правительственным постановлением №1027 от 28 декабря 2016 года утверждены поправки в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ), согласно которым отчисления из государственного бюджета на обеспечение пенсионных выплат снижены на 2,82 миллиарда гривен против запланированных, и составят 142,49 миллиардов гривен.



Соответственно, согласно утверждённым поправкам, на аналогичную сумму будут уменьшены расходы ПФУ, финансируемые за счёт средств государственного бюджета. Доходы и расходы в целом Пенсионного фонда также сокращены на ту же сумму – 2, 82 миллиардов гривен. При этом доходы составят 254,91 миллиардов гривен, а расходы – 254,07 миллиардов гривен.



На финансовое обеспечение пенсионных выплат, повышений пенсий и надбавок по пенсионным программам расходы Фонда составят 54,49 миллиардов гривен.



В марте 2016 года расходная часть бюджета Пенсионного фонда была первоначально утверждена на уровне 257 миллиардов гривен. При этом собственные доходные поступления от Единого социального взноса (ЕСВ) были утверждены на уровне 110 миллиардов гривен.



В объёме 144 миллиардов гривен были предусмотрены дотации из госбюджета, из них на покрытие дефицита – 81,3 миллиарда гривен, а на передаваемые из госбюджета отдельные пенсионные программы – 63 миллиарда гривен.

Средний размер пенсии составляет 1700,22 гривны, тогда как годом ранее он был 1581,54 гривны. Повышение минимальной пенсии бюджетом ПФ в 2016 году предусматривалось на уровне 12%. С 1 мая предусмотрен был рост минимальных пенсий с 1074 гривен до 1130 гривен, а с 1 декабря – до 1208 гривен.



На 1 января 2016 года по официальным данным ПФУ на учёте числилось 12 млн 312,5 тысяч пенсионеров, из которых 9 млн 228,6 тысяч получали пенсию по возрасту.