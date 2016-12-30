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Рубрика: Новости Мариуполя
30-12-2016, 20:32
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Новогодний батл: в Мариуполе Деды Морозы и Снегурочки выясняли - кто сильнее

Сегодня на Театральной площади Мариуполя было "горячо", потому что там проходила битва года между Дедами Морозами и Снегурочками. Команды сошлись выяснить, кто же из них сильнее.

Руководили батлом ведущие: Дед Огонь и Елочка.

И хоть здесь собрались все зимние персонажи, но они раскалили атмосферу до предела. Что только не делали команды, чтобы выиграть: танцевали, пели, натягивали валенки на скорость, кидали мешки с подарками на расстояние, хороводы водили, людей обнимали.

В итоге победила - дружба! (А если честно, то Деды Морозы. Но они ведь джентльмены).

Всех мариупольцев Деды Морозы и Снегурочки еще раз поздравили с наступающим Новым Годом!


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»