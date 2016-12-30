Новогодний батл: в Мариуполе Деды Морозы и Снегурочки выясняли - кто сильнее

Сегодня на Театральной площади Мариуполя было "горячо", потому что там проходила битва года между Дедами Морозами и Снегурочками. Команды сошлись выяснить, кто же из них сильнее.



Руководили батлом ведущие: Дед Огонь и Елочка.

И хоть здесь собрались все зимние персонажи, но они раскалили атмосферу до предела. Что только не делали команды, чтобы выиграть: танцевали, пели, натягивали валенки на скорость, кидали мешки с подарками на расстояние, хороводы водили, людей обнимали.

В итоге победила - дружба! (А если честно, то Деды Морозы. Но они ведь джентльмены).



Всех мариупольцев Деды Морозы и Снегурочки еще раз поздравили с наступающим Новым Годом!