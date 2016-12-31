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Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 08:15
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Минометы и крупнокалиберные пулеметы: Широкино и Талаковка под огневой атакой

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении по-прежнему было неспокойно от обстрелов.

В районе Широкино и Талаковки били из минометов калибра 82 и 120 мм.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по позициям военных вблизи Водяного, Талаковки, Павлополя, Марьинки, Широкино, Лебединского и Гнутово.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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