Минометы и крупнокалиберные пулеметы: Широкино и Талаковка под огневой атакой

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении по-прежнему было неспокойно от обстрелов.



В районе Широкино и Талаковки били из минометов калибра 82 и 120 мм.



Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по позициям военных вблизи Водяного, Талаковки, Павлополя, Марьинки, Широкино, Лебединского и Гнутово.