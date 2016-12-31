В центре Мариуполя полицейский на иномарке совершил ДТП и пытался сбежать

В центре Мариуполя водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бордюр на площади Драматического театра. Увидев правоохранителей, мужчина бросил машину и попытался скрыться. Его задержал наряд полиции, который дежурил рядом.

Как сообщили в пресс-службе полиции, задержанный - старший лейтенант Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины.



Прибывшие на место ДТП правоохранители составляли административные материалы по ст.130 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях.