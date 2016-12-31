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Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 09:10
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Мэрия Мариуполя продлила конкурс на лучшее новогоднее селфи до 3 января

Новогодняя суматоха, поиски подарков и подготовка к празднику - занимают много времени. Учитывая это, мэрия Мариуполя приняла решение продлить конкурс на лучшее новогоднее селфи. Теперь фото можно прислать до 3 января, сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, участвовать в конкурсе легко, просто и весело. Нужно всего лишь сделать селфи себя одного или в компании близких людей так, чтобы передать дух ожидания Нового года. Помочь могут в этом праздничные аксессуары, новогодняя мишура и атмосфера самого праздника.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: подписаться на официальную страницу Мариупольского городского совета в "Фейсбуке"; лайкнуть этот пост; сделать репост этой записи; прислать на страницу свое фото с хэштегом #селфиmrplrada (для этого выберите кнопку «Отправить сообщение» вверху).

Новогоднее селфи можно прислать до 3 января 2017 года. После чего все фото будут загружены в альбом, где горожане смогут отдать свои лайки фаворитам конкурса до 12 января. Итоги конкурса будут подведены к Старому новому году! Победителей ожидают приятные подарки!


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»