Новогодняя суматоха, поиски подарков и подготовка к празднику - занимают много времени. Учитывая это, мэрия Мариуполя приняла решение продлить конкурс на лучшее новогоднее селфи. Теперь фото можно прислать до 3 января, сообщили в пресс-службе горсовета.
Напомним, участвовать в конкурсе легко, просто и весело. Нужно всего лишь сделать селфи себя одного или в компании близких людей так, чтобы передать дух ожидания Нового года. Помочь могут в этом праздничные аксессуары, новогодняя мишура и атмосфера самого праздника.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: подписаться на официальную страницу Мариупольского городского совета в "Фейсбуке"; лайкнуть этот пост; сделать репост этой записи; прислать на страницу свое фото с хэштегом #селфиmrplrada (для этого выберите кнопку «Отправить сообщение» вверху).
Новогоднее селфи можно прислать до 3 января 2017 года. После чего все фото будут загружены в альбом, где горожане смогут отдать свои лайки фаворитам конкурса до 12 января. Итоги конкурса будут подведены к Старому новому году! Победителей ожидают приятные подарки!
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Мэрия Мариуполя продлила конкурс на лучшее новогоднее селфи до 3 января
Мэрия Мариуполя продлила конкурс на лучшее новогоднее селфи до 3 января
Новогодняя суматоха, поиски подарков и подготовка к празднику - занимают много времени. Учитывая это, мэрия Мариуполя приняла решение продлить конкурс на лучшее новогоднее селфи. Теперь фото можно прислать до 3 января, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Новогодний батл: в Мариуполе Деды Морозы и Снегурочки выясняли - кто сильнее
На Театральном сквере победила - дружба!
Дмитрий Забавин: «Новогодняя сказка должна быть у каждого ребенка!»
Общественные деятели поздравили малышей с новогодними и рождественскими праздниками
Редакция «Мариупольских новостей»