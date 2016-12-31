В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций

Государственное предприятие "Украинские специальные системы", являющиеся администратором Единого государственного реестра е-деклараций заявило, что с 1 января 2017 года не сможет обеспечить стабильную работу реестра и соответствующие условия подачи е-деклараций. Об этом говорится в сообщении на сайте госпредприятия.



В Украине 1 января 2017 года начинается второй этап электронного декларирования. По информации Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 млн человек. При таком увеличении нагрузки на ресурсы реестра стабильность его работы окажется под угрозой, отмечается в сообщении.



Сейчас ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также сохранять и обрабатывать до 1 млн е-деклараций в год. Но, уже с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и будет на порядок выше в дни пиковых нагрузок. Количество деклараций на втором этапе декларирования с 1 апреля может достичь 2,5 млн, сообщило госпредприятие.



"Украинские специальные системы" неоднократно акцентировали внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра, предоставили НАПК рекомендации и предложения в отношении перечня дополнительного оборудования и модернизации Реестра... Безусловно модернизация и дооборудование это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор не начаты", - подчеркивается в сообщении ГП "УСС".