В Мариуполе горел дом в частном секторе по переулку Бахмутскому. Сообщение о пожаре поступило к полицейским 30 декабря в 22:00 от соседей.
Как сообщили в пресс-службе полиции, установлено, что на момент пожара 55-летний хозяин дома спал. Он умер от отравления угарным газом.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, медики, сотрудники МЧС.
Предварительно установлено, что возгорание комнаты в частном доме произошло от печи типа «буржуйка». Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей» УК Украины. Следствие продолжается.
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В Мариуполе из-за «буржуйки» загорелся жилой дом, хозяин погиб
В Мариуполе горел дом в частном секторе по переулку Бахмутскому. Сообщение о пожаре поступило к полицейским 30 декабря в 22:00 от соседей.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»