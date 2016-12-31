В Мариуполе из-за «буржуйки» загорелся жилой дом, хозяин погиб

В Мариуполе горел дом в частном секторе по переулку Бахмутскому. Сообщение о пожаре поступило к полицейским 30 декабря в 22:00 от соседей.



Как сообщили в пресс-службе полиции, установлено, что на момент пожара 55-летний хозяин дома спал. Он умер от отравления угарным газом.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, медики, сотрудники МЧС.



Предварительно установлено, что возгорание комнаты в частном доме произошло от печи типа «буржуйка». Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей» УК Украины. Следствие продолжается.