Во взятом под контроль Новолуганском откроется опорный пункт полиции

В поселке, который долгое время находился в так называемой «серой зоне», будет работать полиция. Сейчас правоохранители подыскивают помещение, где будет открыт опорный пункт, сообщили в пресс-службе областного главка.



Полицейские осмотрели помещение и встретились с поселковым головой.

Сейчас в Новолуганском работает школа, где образование получают 185 детей, а детский сад посещают 85 маленьких воспитанников. Также здесь работает предприятие, которое обеспечивает трудоустройством 750 человек, есть и амбулатория, которая может своевременно оказать помощь пациентам.

В целом социальная ситуация в поселке нормальная, хотя и нелегкая. Разрушенные здания на окраине, пострадавшие от обстрелов, не позволяют местным забыть, что совсем близко идут боевые действия. Но несмотря на это, поселок продолжает жить и работать.

Полицейские понимают, что здесь их работа необходима. Местным нужна поддержка и уверенность, что их есть кому защищать изнутри. В общем Новолуганский пункт полиции будет обслуживать 3330 местных жителей и 700 переселенцев, которые могут обращаться в полицию и быстро получать помощь.