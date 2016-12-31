Городской голова Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с наступающим Новым 2017 годом. Поздравление размещено на сайте горсовета.
Мэр отметил, что 2016 год принес много испытаний, трудностей и важных решений. Но Мариуполь все это преодолел и со всем справился.
Вадим Бойченко выразил надежду, что следующий 2017 год станет годом открытий и ярких проектов.
Городской голова пожелал всем мира, благополучия и здоровья!
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Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 11:23
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Городской голова Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с Новым годом
Городской голова Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с наступающим Новым 2017 годом. Поздравление размещено на сайте горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»