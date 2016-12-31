Городской голова Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с Новым годом

Городской голова Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с наступающим Новым 2017 годом. Поздравление размещено на сайте горсовета.



Мэр отметил, что 2016 год принес много испытаний, трудностей и важных решений. Но Мариуполь все это преодолел и со всем справился.



Вадим Бойченко выразил надежду, что следующий 2017 год станет годом открытий и ярких проектов.



Городской голова пожелал всем мира, благополучия и здоровья!