В Мариуполь вместе с Петром Порошенко приедет делегация сенаторов из США

Сегодня в Мариуполе ожидается визит президента Украины Петра Порошенко. Но, по некоторой информации, он может приехать не один, а вместе с высокопоставленными гостями - делегацией сенаторов из США, среди которых сенатор Джон Маккейн. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.



"После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты...", - написал он.