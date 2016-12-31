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Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 12:25
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В Мариуполь вместе с Петром Порошенко приедет делегация сенаторов из США

Сегодня в Мариуполе ожидается визит президента Украины Петра Порошенко. Но, по некоторой информации, он может приехать не один, а вместе с высокопоставленными гостями - делегацией сенаторов из США, среди которых сенатор Джон Маккейн. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

"После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты...", - написал он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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