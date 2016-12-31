Новый год-2017: приметы и обычаи

В предновогодней суете все, что с нами случается, – не случайность! Разбить рождественский шарик – к прибыли, порвать новый наряд – к началу страстного романа, поругаться – к склокам на весь следующий год. Наверное, именно поэтому наши прадеды придавали такое значение соблюдению ритуалов и традиций.



Мы собрали для вас самые главные и интересные обычаи и приметы, благодаря выполнению которых, как гласят традиции, в ваш дом придут счастье и финансовое блогополучие.



В новогодней суете даже в доме не случайность – споткнуться о порог. Какая нога задела его? Если левая, ах как жаль – к неудаче, а правая – все будет просто великолепно! Чтобы плохую примету сбросить, прокрутитесь трижды на месте вокруг себя обязательно только против часовой стрелки. Осторожно, иначе в суете еще и упадете!



Все вместе наряжаете елку, собрались дети и родители. И тут из рук выпала елочная игрушка – так это к прибыли! Чем больше осколков, тем больше и прибыль, если рассыпалась совсем вдребезги, значит, будет много мелких доходов, крупные кусочки – к большой прибыли. Не забудьте загадать желание, когда будете выбрасывать осколки. Оно обязательно сбудется!



Уже с утра 31 декабря важно ничего не выносить из дома и никому не давать в долг, иначе вы собственными руками вынесете свой достаток. Чтобы в кошельке всегда водились деньги – с боем курантов выпейте бокал шампанского, на дно которого положите монетку. Эту монетку и храните в кошельке весь год, она станет вашим талисманом! Не встречайте праздник с пустыми карманами, чтобы не быть в нужде. Лучше положите туда крупную купюру и ровно в 12 часов ночи пошуршите ею для привлечения благополучия.



Существует одна интересная традиция – в праздничную ночь нужно надевать все новое, начиная от платья и вплоть до украшений. Если придерживаться этой приметы, то в новом году ждет много обновок и приятных событий.



Красный Петух подарит удачу и будет покровительствовать на протяжении всего 2017 года тем, кто сделает выбор в пользу праздничного наряда красного цвета. Идеальным дополнением образа будут аксессуары с перьями и блестящие украшения.



В обязательном порядке нужно сделать генеральную уборку в доме, которая является не просто скучной обязанностью. Лучше всего вступать в новый год не только с чистой совестью, но и в чистом доме. До начала праздника надо починить все сломанные вещи либо выбросить их.



Советуют также купить новый веник, перевязать его красной лентой и поставить в углу – все это к финансовой прибыли.



Важно помнить еще один нюанс: загадав желание и утопив пепел в шампанском, не рассказывайте никому о планах, это только укрепит силу волшебства.А чтобы в дом пришло счастье и принесло мешок новых возможностей, с боем часов распахните настежь окно и дверь, чтобы впустить дух Нового года.



Кроме того, стоит постараться запомнить сон, приснившийся в новогоднюю ночь и воспроизвести даже мельчайшие детали. Согласно народным приметам, он помогает узнать, какими будут ближайшие 12 месяцев.



С каким настроением встретите новый год – такие плоды и получите в итоге. Не скупитесь на хорошие эмоции, дарите окружающим улыбку, ждите чудес. Счастливого Нового года!