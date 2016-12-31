Сегодня на площади Ленина в центре Донецка пройдет всенародная новогодняя дискотека под открытым небом - «Карнавальная ночь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По данным мэрии, мероприятие начнется за пять часов до полуночи. Гостей ожидает обширная праздничная программа. С 19:00 до 22:00 на площади запланированы новогоднее интерактивное представление с участием ди-джеев, конкурсы и подарки, хороводы, танцевальные ритмы золотых хитов прошлых лет. А в заключение дончан ожидает огненное шоу.
Уже сейчас на площади Ленина идет активная подготовка к вечерним мероприятиям.
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- На главной площади Донецка устроят «Карнавальную ночь»: жителей ждут танцы, конкурсы и фаер-шоу
Рубрика: Новости Донбасса
31-12-2016, 14:23
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На главной площади Донецка устроят «Карнавальную ночь»: жителей ждут танцы, конкурсы и фаер-шоу
Сегодня на площади Ленина в центре Донецка пройдет всенародная новогодняя дискотека под открытым небом - «Карнавальная ночь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»